كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - القلعة تؤجل طرح حصة بالعربية للتكرير لعام 2020

ذكر تقرير حديث أن شركة القلعة القابضة المصرية توقعت تأجيل عملية طرح حصة بالعربية للتكرير حتى عام 2020.

وتوقع الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة في مقابلة مع قناة سي إن بي سي العربية، اليوم الأحد، أن يتم طرح حصة من الشركة العربية للتكرير في النصف الأول من العام 2020، بدلاً من الموعد المحدد مسبقاً في 2019.

وقال هشام الخازندار، إن خطوة التأجيل تأتي من أجل السماح بتخارج عدد من المساهمين في مشروع المصرية للتكرير.

وأوضح الخازندار، أن الشركة ستعلن خلال النصف الأول من العام المقبل تفاصيل إضافية فيما يتعلق بزيادة حصتها في مشروع المصرية للتكرير وكذلك مصادر تمويل شراء الحصة الإضافية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، قد توقع في أكتوبر الماضي، أن يتم طرح حصص من شركتي طاقة عربية والمصرية للتكرير في البورصة المصرية خلال عام 2019.

ونوهت الشركة في نوفمبر الماضي، بأنها لم تنتهِ من مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مشيرة إلى أنه من المقرر الإفصاح عن القوائم المالية خلال شهر ديسمبر الجاري.