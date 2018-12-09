كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - مجلة فوربس تنشر قائمة المطربين الأعلى ربحا في 2018

نشرت مجلة فوربس تصنيفا جديدا للمطربين والفرق الموسيقية التي جنت أعلى أرباح خلال العام الجاري.

وفي رأس قائمة التصنيف حلت فرقة "U2" الأيرلندية، والتي كسبت منذ بداية العام الحالي نحو 118 مليون دولار، وقفاً لروسيا اليوم.

وفي المركز الثاني من التصنيف، جاءت فرقة الروك البريطانية "Coldplay" التي جنت 115.5 مليون دولار، وتلاها الموسيقي البريطاني، إيد شيران، الذي جنى 110 ملايين، وفاقت مشاهدات أغنيته الشهيرة "shape of you" على يوتيوب 3 مليارات.

كما ضمت القائمة أيضا فرقة "Guns N' Roses" ورودجر واتريس مطرب فرقة "Pink Floyd"، ومغني الراب الشهير "jay z".