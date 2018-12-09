كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - حصان هولندي ينافس جميلات الشعر الطويل ويلقب برابونزل

أصبح الحصان "ستورم" البالغ من العمر 8 سنوات من هولندا، نجما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل شعره الطويل المموج.

اشترت "ناعومي" البالغة من العمر 24 عاما "ستورم" من مالكه السابق قبل عامين، بعد أن وقعت في حب شعره المذهل، والذي يشبه إلى حد كبير شعراتها المموجة.

وذكرت التقارير أن الحصان لم يقص شعره منذ كان يبلغ من العمر عامين، وجذب الكثير من المتابعين، لذا قررت ناعومي إنشاء حساب خاص به عبر إنستجرام، ولديه الآن ما يقرب من 35 ألف متابع، ما يجعله واحدا من الخيول الأكثر شعبية على الإنترنت.

"ستورم" ينتمي إلى خيول هافلنجر التي تشتهر بشعرها الطويل الجميل، لكن شعره أطول من باقي الخيول، بعدما قررت ناعومي عدم قص شعره وتركه ينمو على مدار السنوات الماضية، حتى بلغ طوله المتر، وحصل على لقب "رابونزل" بجدارة.

