كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص 10% من متحصلات المحافظة لدعم ذوى الإعاقة

محافظ الوادى الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مجلس المحافظة التنفيذى، الذى تم انعقاده بحضور اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والقرى والجهاز التنفيذى بالمحافظة .

وخلال فعاليات المجلس، أشار المحافظ إلى ضرورة إعداد حصر متكامل بأعداد البطالة بجميع قرى ومراكز المحافظة، موضحا به التخصصات وكذلك نسبه الأميه.

ووجه المحافظ بضرورة تخصيص قيمه 10% من متحصلات المحافظة لدعم مركز ذوى الإعاقة، الذى سوف يتم إنشائه بالتعاون مع أحد رجال الأعمال .

وشدد المحافظ على ضرورة إتباع أساليب الرى الحديث، وخاصه بالزراعات القريبة من الكتلة السكنية بمدينه الخارجة، وذلك حرصا عليها من رشح المياه على المنازل القريبة من الزراعات والاضرار بها، وكذلك وإعداد حصر متكامل بالإبار وتخفيض ساعات عملها إلى 50%، وسرعه تركيب عدادات كهربائية للعيون السطحية لتحديد ساعات تشغيلها الفعلية

كما نوه المحافظ إلى ضرورة مراجعة القيمة الإيجاريه لجميع الوحدات السكنية المؤجرة لجمعيات أو هيئات او مصالح حكومية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها، وكذلك بحث آليات استغلال الأراضى الفضاء التى تم تخصيصها لجمعيات أهليه ولم تستغل حتى الآن، على أن يتم استغلالها كخدمات عامه للمواطنين .

ومن جانب أخر عقدت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، دورة تدريبية عن تعديل استمارات بمنظومة كارت الفلاح تحت رعاية الدكتور مجد المرسى مدير عام القطاع الزراعى بالمحافظة، وبحضور المهندسة نجلاء السعدانى منسق كارت الفلاح، ومدير الشئون الزراعية وهيثم سيد توفيق مسئول مشروع الحيازات بشركة التكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (فرع الوادى الجديد) ولفيف من المهندسين والمشرفين الزراعين بالإدرات والوحدات الزراعية بمركز الخارجة.

وافتتح الدكتور مجد المرسى الدورة بالتشديد على المشرفين بسرعة استيفاء استمارة التعديل وتصحيح الحيازات، كما شدد بصرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة للمزارعيين وعدم عرقلة أى مواطن خوفا على الزراعات.

وتحدث مسئول الشركة عن آليات تدريب المشرفين الزراعيين بالإدارات الزراعية والوحدات عن كيفية ملأ استمارة تعديل تسجيل لكل حيازة بها أخطاء بالمساحات وقطع الأراضى بالنقص أو الزيادة

وعند وجود تعديلات باسم الحائز أو الرقم القومى، يتم ملأ استمارة تصحيح بيانات وتركها لحين أشعار الوزارة وتسجيل جميع القطع بالكامل، كما هو مسجل بدفتر 2 خدمات بالجمعيات.