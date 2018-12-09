كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - دينا بترقص "السلطانة هويام" علي واحدة ونص .. أتفرج

نشرت الفنانة الإستعراضية دينا، فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وظهرت دينا وهي ترقص على أنغام الفنان عمرو دياب، ومعها الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام".

وكانت دينا، تحاول في الفيديو أن تعلم الفنانة التركية الرقص الشرقي، وكانت مريم أوزرلي تحاول التعلم منها وتقليدها.



