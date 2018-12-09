بالصور| 7 معلومات عن فانيسا بونسي بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العالم 2018

فازت ملكة جمال المكسيك فانيسا بونسي دي ليون بلقب "ملكة جمال العالم" للعام 2018، أمس، بعدما تنافست في التصفيات النهائية المقامة في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية، مع كل من بلاروسيا وجامايكا والمكسيك وأوغندا وتايلاند، فيما حلت ملكة جمال تايلاند الوصيفة الأولى لها.

وعلّقت صاحبة اللقب قائلة: "لا أصدق أنني فزت، جميع المشاركات قدمن أداء جيدا، أشعر بالفخر لتمثيلي لهن، سأبذل قصارى جهدي في الوقت المتاح لي لأجل هذا اللقب".

وفيما يلي، يرصد "هن" أبرز المعلومات عن ملكة جمال العالم 2018.

- هي عارضة أزياء مكسيكية، وُلدت في 7 مارس 1992.

- وُلدت في مدينة جواناخواتو المكسيكية، فيما انتقلت لاحقًا للعاصمة مكسيكو.

- درست إدارة الأعمال الدولية، وتعمل حاليا في مجلس إدارة مركز لإعادة تأهيل الفتيات.

- تتقن اللغتين الإسبانية والإنجليزية.

- بدأت حياتها العملية كمتسابقة في الموسم الخامس من برنامج Mexico's Next Top Model في العام 2014، وفازت بالموسم ذاته.

- حصدت لقب ملكة جمال المكسيك في الخامس من مايو الماضي، بعد منافسة محلية بين 32 متسابقة.

- بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم، بالأمس، أصبحت فانيسا أول مكسيكية تتوج باللقب.

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