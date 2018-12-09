جينفر آنيستون مُتلهفة لرحيل 2018.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبَّرت النجمة جينفر آنيستون عن تلهفها لانقضاء العام 2018 وتطلعها لاستقبال "بدايات جديدة" في 2019، موضحة أنها لا تقوى على الانتظار لمشاهدة 2018 تنتهي من كثرة الأحداث والتقلبات المؤسفة التي ترى أن العام الحالي كان مليئاً بها.

واعترفت آنيستون التي سبق لها الإعلان مطلع العام الجاري عن أنها وزوجها جاستن ثيرو قد انفصلا في نهاية 2017 بأنها وأصدقاءها لم ينجذبوا في واقع الأمر للعام 2018 وأنها تتطلع بكل شغف الآن لاستقبال العام 2019 بآمال جديدة.

وتحدثت النجمة البالغة من العمر 49 عاماً لصحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية بقولها "في البداية أود القول إني لا أصدق أننا أصبحنا أخيراً في ديسمبر، هذا أمر فظيع، وأنا سعيدة لقرب انتهاء ذلك العام. فقد كان عام الكلب. وأتصور أن الجميع يتفقون على أنه لم يكن عاماً جيداً، فليذهب غير مأسوف عليه، هل تعلمون ما أقصده؟".

وتابعت آنيستون بقولها "كثير من الناس يرحلون وكثير من النهايات يمكنها أن تعمل فقط على خلق مساحة لنمو جديد وبدايات جديدة. وهذا ما أنا متحمسة بشأنه. وأنا أتوقع أن يشهد العام القادم حدوث بعض الأمور الجيدة وأن يكون هناك ثمة تغيير".