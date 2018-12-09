توأم جورج وأمل كلوني يظهران لأول مرّة.. شاهدي الصُور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرّة الأولى على الإطلاق، شوهد توأم الثّنائي العالمي جورج وأمل كلوني بعد عامٍ ونِصف على وِلادتهما في عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، عندما كانت والدتهما المُحامية العالمية تُغادر فُندق "الفور سيزونز" في نيويورك.

وكانت أمل تحمل توأمها "أليكساندر وإيلا" بينما كانت مُتوجّهة للركّوب في سيارتها خارج الفُندق، وفي تلك اللحظات، تمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور الطّفلين البريئين، حيث ظهر مدى التّشابه الذي جمع بين أليكساندر ووالده جورج.

وبما أنّ "أمل كلوني" تُعتبر أيقونة عالمية للجمال والموضة، فلن يُستغرب إذا ظهر طفلاها مُرتديان أزياء عصرية وثمينة، إذ كان هذا هو الحال تمامًا بالنّسبة لهُما، فارتديا بنطالونات الدنيم مع الجاكيتات العصرية، لكن ما خطف الأضواء منهُما هو أحذية أديداس الرّياضية التي اختارتها لهما والدتهما، والتي وصل سعرها إلى 998 دولارًا.

وعِندما يُذكر اسم أمل كلوني، فلا بُدّ من ذكر ما ارتدته المُحامية رفيعة المُستوى، سواء كانت تحضر حفلًا هوليووديّاً، أم تُدرّس في إحدى الجامعات، أو تخرج في نُزهةٍ يوميّةٍ عادية كتلك التي خرجت فيها مع أطفالها، حيث ارتدت إطلالة غاية في العصرية.

واعتمدت أمل إطلالة باللون الأسود تألّفت من بنطلون وتوب، كسرت روتينهما بوِشاح نقشة النّمر الضّخم، كما وضعت على رأسها قُبّعة صوفية، في حين نال حِذائها النّصيب الأكبر من الإعجاب في إطلالتها، وذلك لأنها تخلّت عن الكعوب الكلاسيكية، واستعاضت عنها ببوط أسود ذا رقبة طويلة برِباطات، اختارته من علامة Stuart Weitzman Pippa.