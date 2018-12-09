ديبيكا بادوكون تعيش عامًا مليئًا بالأحداث السعيدة.. آخرها هذا اللقب المُميّز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عام 2018 سيبقى ذكرى مميزة في حياة نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، إذ شهد هذا العام أحداثا كثيرة جميلة في حياة بادوكون كان آخرها تصدرها قائمة مجلة Eastern Eye’ البريطانية لأكثر 50 سيدة آسيوية جاذبية، لتأتي بعدها في المركز الثاني مواطنتها النجمة بريانكا تشوبرا.

ويأتي هذا اللقب الجمالي المُميز بعد فترة من إعلان زواجها من حبيبها وصديقها النجم رانفير سينج والذي احتفلت به في منتصف شهر نوفمبر الماضي بإيطاليا، واختارت وقتها لإطلالتها فُستانا أحمر مميزا.

وشهد هذا العام للنجمة الهندية ديبيكا بادوكون نجاح فيلمها Padmavat والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وصل إلى ما يقارب الـ 42 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون وزوجها رانفير سينج قد احتفلا بزفافهما في نوفمبر الماضي من خلال إقامة حفلين زفاف، وتألق الثنائي في حفلي الزفاف والذي شغل الصحافة العالمية.

وكانت بادوكون وصفت زوجها في أول لقاء لها بعد الزواج بأنه ضعيف وعاطفي وذكي للغاية، وأضافت بأنه يكون مثل الأطفال في بعض الأحيان.

وعن حفل زفافها صرحت نجمة بوليوود أنه شمل 40 شخصا من المقربين فقط، من أفراد العائلة والأصدقاء والذين يعنون لهما الكثير.