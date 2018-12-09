شاهدي أول مكسيكية تحصُد لقب ملكة جمال العالم 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوّجت المكسيكية "فانيسا بونس دي ليون" ملكة جمال العالم 2018، في المُسابقة التي عُقدت في مدينة سانيا الصينية اليوم الأحد، وبهذا اللقب الذي حصدته، تؤرخ فانيسا احتلال عرش الجمال في مُسابقة ملكة جمال العالم كأوّل فتاة مكسيكية تفوز باللقب، طِوال دورات المُنافسة السّابقة، والتي بلغ عددها 68.

وسلّمت ملكة جمال العالم للسنة الماضية، الهندية مانوشي تشيلار، تاج الجمال لفانيسا في سهرةٍ اعتلاها السّحر والبريق، في حين فازت في مركز الوصيفة الأولى التايلاندية "نيكولين بيشا ليمسينوكان" البالغة من العُمر 20 عامًا، تلتها ملكة جمال روسيا البيضاء في مركز الوصيفة الثّانية، لتحتل كُل من ملكتي جمال جمايكا وأوغندا مركزي الوصيفات الثالث والرّابع على التّوالي.

وعن أجواء السّهرة، فقد خيّم عليها طابع الديكورات والتصاميم المُلوّنة، كما شاركت فيها فِرقة Sister Sledge الأمريكية، والتي أدّت عضواتها نشيد سهرة ملكة الجمال We Are Family على طريقة "الديسكو ستايل" من أيّام السبعينيات.

وتبلغ فانيسا من العُمر 26 عامًا، ولديها شهادة جامعية بتخصص الإدارة العالمية، كما تعمل كمُتطوّعة في الجمعية الخيرية Migrantes en el Camino، فضلًا عن ترؤسها منصب رئيسة مجلس الإدارة لأحد المصحّات المُخصصة للفتيات.