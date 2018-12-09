وعد تتعرض لهُجوم بعد احتضانها الفائز بـ"نجم السعودية".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة السعودية وعد لهجوم حاد بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من برنامج نجم السعودية والذي تشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب عبادي الجوهر والملحن ممدوح سيف.

فبعد إعلان النتيجة بفوز المتسابق أحمد قصيري، قامت السعودية وعد بالتعبير عن فرحتها وتهنئته عن طريق احتضانه وهو التصرف الذي أغضب عددا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه تصرفا مُخالفا للعادات والتقاليد العربية عامة والخليجية خاصة.

وشبه عدد من رواد "تويتر" تصرف وعد بتصرف الفتاة السعودية التي كانت احتضنت الفنان ماجد المهندس، مُطالبين ببنفس الإجراءات التي اتُخذت ضد الفتاة، حيث طالبوا بمُحاكمتها، فيما علق آخرون على ردة فعل المتسابق ووصفوها بالصدمة، إذ قالوا إنه بدا مُتفاجئًا من تصرف الفنانة السعودية وأنها وضعته في موقف محرج، خصوصًا أنه قد يكون رافضًا لهذا التصرف إلا أنها أحرجته.

وكان الشاب أحمد قصيري حقق لقب نجم السعودية بعد مُنافسة قوية مع هشام مدخلي، أمين فارسي، جوري قطان وهي أصغر متسابقة في البرنامج، وأحيا الحلقة الأخيرة من البرنامج الفنان العراقي ماجد المهندس.

يُشار إلى أن برنامج نجم السعودية هو أول برنامج هواة يتخصص بالجمهور السعودي وتم عرضه على قناة SBC.

وكانت وعد تعرضت لانتقادات حادة من متابعي حسابها الرسمي في "إنستغرام"، بسبب نشرها صورةً لها أمام الكعبة مباشرة أثناء تأديتها العمرة، حيث اتهمها البعض بعدم الخشوع لقيامها بالتصوير عند هذا المكان الطاهر، لكنها ردت على إحدى المعلقات بالقول "إنتي بقلبي إنتي تعرفي نيات العالمين موليك لي خشوف أمه محمد.. إنت مدير علينا..دعو الخلق للخالق..وأساس ليييش جاية عندي تشوفي الخشوع روحي شوفي بمكان تاني".