على طريقة المحلات.. طريق عمل كورن دوجز لأطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تحتار الأم في الطعام الذي تقدمه لأبنائها، خاصة أن معظمهم يفضلون طعام الشارع، ولا يعجبهم ما تقدمه الأم من طعام المنزل، فكيف تصنعي الوجباتالجاهزة على طريقة المحلات؟

يستعرض لك الخليج 365 طريقة عمل "الكورن دوجز" على طريقة المحالات، وفقًا لموقع "كوكباد".

المقادير:

1- 8 قطع سوسيس (حسب الرغبة)

2- كوب (200 جرام) دقيق ذرة

3- كوب (150 جرام) دقيق أبيض

4- كوب (250 ملي) حليب

5- بيضة واحدة

6- 2 معلقة كبيرة سكر

7- 2 معلقة كبيرة بيكينج باودر

8- ملح

9- فلفل اسود

طريقة التحضير:

1- في وعاء كبير ضعي دقيق الذرة والدقيق الأبيض والملح والفلفل الأسود والسكر والبيكنج بودر وقلبيهم جيدًا.

2- ضيفي الحليب والبيض وقلبي حتى تمتزج المكونات تمامًا.

3-ضعي عود خشبي في كل قطعة سوسيس ثم اغمسيها جيدًا في العجين حتى يغطيه تمامًا.

4- حمري "الكورن دوجز" فورًا في زيت غزير لمده ثلاث دقائق حتى يصبح لونها ذهبيًا.

5- قدميها ملفوفة بورق أو مناديل ومضاف إليها الكاتشب والمسطردة على طريقة المحال.