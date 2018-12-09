كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - اللية- احتفالية تكريم المفكر الكبير رجائي عطية بحضور حسن راتب وأبو ذكري





بحضور د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والمفكر الكبير رجائي عطية ود. ابراهيم ابو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب ونخبة من المبدعين والكتاب والإعلاميين ، حيث يقيم اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح أمسية خاصة واحتفالية في السابعة مساء اليوم الاحد لتكريم المفكر الكبير رجائي عطية وتكريم كتابه " حقائق القرأن وأباطيل الادعياء " والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء ويقدم صالون المحور الثقافي تغطية خاصة لاحتفالية تكريم المفكر الكبير ويتم إذاعتها عبر شاشة قناة المحور قريبا كما يطلق اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح حملة بعنوان كاتب .. وكتاب .. وناشر

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