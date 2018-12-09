كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - شبكة إعلام المرأه العربية :غدا آخر موعد لتلقى ترشيحات مسابقة الافضل

اعلنت شبكة إعلام المرأه العربية ان غدا الاثنين 10 ديسمبر هو آخر موعد لتلقى الترشيحات فى النسخة الجديدة من مسابقة الافضل والتى يتم خلالها اختيار المرأه العربية الافضل فى كافة المجالات مع تخصيص تكريمات خاصة لبعض الشخصيات المسانده للمرأه العربية

وقال بيان صادر اليوم عن شبكة إعلام المرأه العربية انه تم فتح باب الترشيح منذ 20 سبتمبر الماضى لمسابقة الافضل عن عام 2018 وذلك حتى غدا 10 ديسمبر القادم وذلك فى المجالات التالية :

-الام المثالية العربية " يتم اختيار افضل 10 أمهات مثاليات "

- افضل طبيبه عربية قدمت انجازا او جهدا ملموسا لصالح الاسرة العربية

-افضل استاذه جامعية

-افضل موقع الكترونى عربى يعالج قضايا المرأه بموضوعية

-افضل كاتبه صحفية تهتم بقضايا المرأه

-افضل كاتب صحفى يهتم بقضايا المرأه

-افضل اعلامية تهتم بقضايا المرأه

-افضل اعلامى يهتم بقضايا المرأه

-افضل برنامج فضائى عربى يهتم بقضايا المرأه خاصة المهمشات

- افضل صورة صحفيه

-افضل مقال يخص الاسرة العربية بحيث يكون منشورا خلال عام 2018

-افضل امرأه فى مجال الزراعات غير التقليدية فى الصحراء

-أفضل اعلاميه تهتم بمعالجة موضوعيه لقضايا المرأه العربية

-افضل صاحبة مشروع صغير

-افضل معلمه للتلاميذ

-افضل استاذه جامعيه

-افضل لاعبه رياضية عربية حققت انجازا ملموسا

-افضل فتاه او سيده من متحدى الاعاقة

-افضل قناه فضائية لا تخدش حياء الاسره العربية

-افضل شخصية جامعية عربية تساند او يساند المرأه

-افضل سيده مناضله ضد الاحتلال

-افضل محاميه فى قضايا المرأه

-افضل دراسة علميه عن المرأه

-افضل صفحة على الفيس بوك تهتم بالمرأه

-افضل جامعه عربية تهتم بتمكين المرأه الكفؤه من تولى المناصب القيادية بالجامعه

-افضل عمل درامى يهتم بمعالجة قضايا المرأه

-افضل مخترعه عربية

-افضل مؤسسة عربية تهتم بشؤون متحديات الاعاقه

-افضل طالبه مثاليه فى المدارس العربية

-افضل طالبه مثالية فى الجامعات العربية

-افضل رجال اعمال يدعمون المرأه العربية

-افضل سيده عربية مكافحة ومنتجه وتتحدى الظروف الصعبه

-تكريم خاص لعدد من النساء والرجال الافضل فى مجالات اخرى

ثانيا : كيفية التقدم للمسابقه

-يمكن للاشخاص ترشيح انفسهم

-يمكن للمؤسسات او الافراد او المنظمات ترشيح آخرين

-يمكن لقيادات الشبكة ترشيح بعض الاشخاص

تتضمن الترشيحات السيرة الذاتية وصورة شخصية للمرشحات او المرشحين واثبات هويه واسباب الترشيح

-يتم ارسال طلبات الترشح الى ايميل الشبكة [email protected]

كما يمكن ارساله الى صفحة الشبكة على الفيس بوك https://www.facebook.com/arabwomanmedianetwork/

كما يمكن ايضا ارساله الى الواتس اب رقم 01203729076 من داخل مصر

او على الواتس اب رقم 00201203729076

من خارج مصر

- وسوف تقوم لجنة تحكيم مكونه من اساتذة جامعات وخبراء ومتخصصين باختيار الفائزين

وسوف تعلن النتيجة تباعا على ان يكتمل اعلان النتائج فى النصف الاول من شهر يناير القادم باذن الله على ان يتم تكريم الفائزين فى احتفالية كبرى بالقاهرة خلال الاسبوع الاول من فبراير 2019 باذن الله .