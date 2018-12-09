كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - غدا د. سمير الشاهد يتحدث فى صالون د. صديق عفيفى عن " مكافحة غسل الاموال





يستضيف صالون د. صديق عفيفى الساعة 7 مساء غدا الاثنين الدكتور سمير الشاهد مدير وحدة مكافحة غسيل الاموال سابقا يتحدث ضيف الصالون عن " مكافحة غسل الاموال ..اداة لمكافحة الفساد" يحضر الندوة الدكتور صديق عفيفى رئيس اكاديمية طيبه وعدد من اساتذة الجامعات والاعلاميين والمفكرين والشخصيات العامه وسيدات المجتمع يتضمن الصالون ايضا مداخلات للحاضرين وفقرة فنية .

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