كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - شاهد - شيرين عبد الوهاب تنشر صورة مع حسام حبيب في الكويت





نشرت النجمة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب، خلال قيامها بالتسوق في أحد المولات بالكويت. وعلقت شيرين على الصورة قائلة: "التسوق مع الأصدقاء"، حيث ظهرت في الصورة بدون مساحيق تجميل. الجدير بالذكر أن شيرين أحيت حفلًا غنائيا في الكويت بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها "نساي" وطرح شهر أكتوبر الماضي.



شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد - شيرين عبد الوهاب تنشر صورة مع حسام حبيب في الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .