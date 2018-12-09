كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - شاهد - مكسيم خليل يحتفل بعيد زواجه مع سوسن أرشيد





احتفل النجم السوري مكسيم خليل بعيد زواجه مع زوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد بنشر صورة تجمعهما بحسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلق مكسيم على الصورة قائلا: "مع فنجان القهوة صباح عيد زواجنا الـ14 .. منتمالكم حياة كلها دفي ..احترام .. تلاقو فيها شريك حياتكم وتبنوا سوا عيلة حلوة .. وتشوفوا المستقبل بولادكم عم يكبر بحب قدام عيونكم". يشار إلى أن مكسيم خليل تزوج من سوسن ارشيد عام 2004 ورزق منها بولدين جاد عام 2010 ولوكاس عام 2016.



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