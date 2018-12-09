كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - الفنانة كنزة مرسلي تحضر لأغنية جزائرية جديدة

تجدد اللقاء مرة أخرى بين الفنانة كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز للإنتاج الموسيقي، وذلك بعد نجاحهم معًا سابقًا من خلال أغنية "ملكة سبأ" والتي حققت نجاحا كبيرا على المستوى العربي وكذلك الديجتال.

هذه المرة سيكون التعاون من خلال أغنية بلهجة الجزائرية، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني زياد خوري.

وعلى صعيد آخر مازالت كنزة تحصد نجاح أغنيتها "ملكة سبأ" والتي قام بتلحينها محمد رحيم، وإخراجها فادي حداد، حيث تستعد للقدوم الى القاهرة منتصف هذا الشهر من اجل حصولها على جائزة أفضل مطربة شابة من خلال حفل توزيع جوائز الدير جست.