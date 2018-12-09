كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - شاهد - نادين نجيم تنشر صورة من كواليس مسلسل خمسة ونص



نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مجموعة من الصور تجمعها بالفنان السوري قصي خولي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء التحضير لمسلسل الجديد خمسة ونص. وظهرت نادين مع قصي وهما يمزحان وسط أجواء مليئة بالمرح، وعلقت قائلة: "هيدا نحنا هيدا جونا .. ادعولنا". يشار إلى أن نادين نجيم خاضت السباق الرمضاني السابق بمسلسل "طريق" المأخوذ عن رواية الشريدة للأديب العالمي نجيب محفوظ وشاركها في بطولته الفنان السوري عابد فهد.



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