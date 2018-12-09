كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - مشهد صادم لجيش من الفئران داخل كومة من الفلفل المجفف





نشر موقع "لايف ليك" مقطعا صادما لجيش من الفئران، توطن أفراده داخل كومة من الفلفل الحار المجفف. وأظهر المقطع شخصين يقومان بتقليب الفلفل بشوكة حقل، لتتقافز الفئران داخله، دون أن يظهر أحدهما رد فعل تجاه هذه القوارض، فيما لم تشر التفاصيل المصاحبة للمقطع معلومات عن المكان.

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