كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - ثور هائج يطيح بشاب أثار غضبه - فيديو





أطاح ثور هائج بشاب استفزه وأثار غضبه، في ساحة مفتوحة لمصارعة الثيران بإسبانيا. وكان الشاب وسط عدد من المحتشدين بالساحة في أحد المهرجانات المفتوحة لمصارعة الثيران، عندما اندفع الثور في مطاردتهم، فأوقعه حظه العاثر في طريقه ليوجه نحوه نطحة أطاحت به في الهواء، قبل أن يعاود الهجوم عليه عقب سقوطه أرضا.

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