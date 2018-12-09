كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - شاهد - مصطفى خاطر ينشر صورة مع حلا شيحة وحمدي المرغني

نشر الفنان مصطفى خاطر على حسابه في إنستجرام صورة جديدة له مع الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، وبصحبتهما الفنان حمدي الميرغني.

وعلق "خاطر" على الصورة قائلا "كان نفسي أشوفك من زمان لأني بحبك جدا جدا.. إنتي إزاي عسولة كده بجد".

كانت حلا شيحة قد زارت أمس أسرة "مسرح مصر" بصحبة شقيقتها هنا وزوجها الفنان أحمد فلوكس.

