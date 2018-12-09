كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بالمنيا

طفلة



عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين إبراهيم ووائل عمر أحمد، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا لعامل زراعي لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل إحدى قرى مركز المنيا. الواقعة تعود إلى العام الماضي وتحديدًا يوم 24 من شهر ديسمبر، عندما حرّر والد المجني عليها الطفلة بلاغا داخل مركز شرطة المنيا، اتهم فيه المتهم بهتك عرض ابنته، وألقى القبض عليه وأحيل للنيابة التي قيدت القضية تحت رقم 26 لسنة 2018 جنايات كلي المنيا.

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