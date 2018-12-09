كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - قائمتك لأفضل 15 مكانا يجب عليك زيارتها في 2019

هل تستعد لوضع قوائم أمنياتك وخططك للعام الجديد؟، إذا إليك تلك المساعدة البسيطة من ناشيونال جيوجرافيك والتي تمنحك قائمتك لأفضل الأماكن التي يمكنك السفر إليها عام 2019.

وصفت تلك الأماكن من قبل المسافرين بأفضل الوجهات التي يمكن مشاهدتها.

منطقة "دينازن" البرية

تقع بنيو مكسيكو وهي مزيج من التكوينات الصخرية السريالية التي تبدو معرضًا طبيعيًّا للطبيعة، وتقول ناشيونال جيوجرافيك أنها ستشعرك أنك الكائن الحي الوحيد بالصحراء لعدة أميال.

بليز "موطن الشعاب"

تعد المنطقة من أكثر المناطق المتنوعة للشعاب المرجانية ذات التنوع البيولوجي وبها أنواع نادرة للغاية ومهددة بالإنقراض، ويمكنك مشاهدة الحفرة الزرقاء الضخمة من رحلتك بالمروحية أعلى المياه والتي تبدو بالوعة في منتصف المياه.

الجبل الأسود

تعد المنطقة أعمق ممر مائي بأوروبا وأكبر بحيرة بالبلقان، وتقع بحديقة سكادرا الوطنية.

قمة Fanjingshan

إذا أردت تسلق تلك القمة فهيئ نفسك لتسلق بحر من السحب كما وصف الأمر، فقد أصبحت قمة السحب الحمراء التي هي واحدة من بين ثلاث أعلى الجبل من أماكن التراث وفقا لمنظمة اليونسكو.

دوردون، فرنسا

إذا أردت أن تعيش قصة خيالية زر ذلك المكان المدهش، خاصة القلعة القابعة هناك منذ القرن الثانى عشر.

جالواى، أيرلندا

إنه المكان المفضل للحصول على الإلهام لأفكارك الجيدة؛ ففي الصورة تجد شارع ويليا الخالي من السيارات، والممتلئ بالمارة.

بولينيزيا الفرنسية

تكون المياه الشفافة المنطقة الوجهة المفضلة لدى المتزلجين ومتصفحى المياه والغواصين، وبالمنطقة 67 جزيرة مرجانية وسط 118 جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان.

جرينلاند

ستعلمك المعنى الحقيقي للملحمة عندما تشاهد المنطقة المليئة بالدببة والكثير من المغامرات.

نهر كانو كريستال، كولومبيا

ما بين شهري يوليو ونوفمبر تحول النباتات المائية الأخاذة النهر كحافظة لها تتلألأ بوضوح أسفل سطحه، ويمكن للسياح الشعور وكأنهم عثروا على كنز في نهاية قوس قزح.

كانتربيري، نيوزيلندا

تمتلك المنطقة تضاريس مذهلة ومناطق طبيعية خلابة.

غابات الأمازون في بيرو

تغطى الغابات أكثر من نصف بيرو، وبها أكبر نهر حرارى في العالم كما أنها تضم الشلالات والأنهار والعديد من المناظر الخلابة.

بيرث، أستراليا

تصطف أقواس جسر إليزابيث كواي مدينة بيرث، والتي يصفها ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر بأنها "المدينة الرئيسية النائية في العالم".

مكسيكو

تقع العاصمة المكسيكية ضمن القائمة بسبب النكهات التي يمكنك اختبارها بالطعام هناك، وبها قصر تاريخي ومركز ثقافي بارز.

مقدونيا

ربما لا تمتلك مقدونيا ساحلا لكنها مميزة بجبالها وبحيراتها، ويمكنك ممارسة القفز بالمظلات هناك.

جزيرة دي لوس إستادوس

تقع الجزيرة في الأرجنتين، تعد جزيرة دي لوس إستادوس محمية طبيعية ويطلق عليها اسم "نهاية العالم"، وهي واحدة من الأماكن القليلة في العالم حيث يمكن للمرء أن يشعر حقا بالمغامرة التي شعر بها المستكشفون الأوائل في بحثهم عن أراضٍ جديدة.