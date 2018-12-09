كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - كتكوت يثبت صحة مقولة إن التدليك يساعد على الاسترخاء والراحة





تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه كتكوت صغير أثبت صحة مقولة إن التدليك يساعد على الاسترخاء والراحة. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، طريفا لكتكوت يغط في نوم عميق بمجرد أن حاولت سيدة تدليك بطنه. ويظهر في اللقطات يبدو أن الكتكوت أحب شعوره بالاسترخاء ونام بعمق في يد صاحبته بعدما حاول مداعبة بطنه برفق

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