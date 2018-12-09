كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - سلحفاة تتحول لكائن مقدس بسبب درقتها العجيبة - فيديو

تحولت سلحفاة تمتلك درقة ضخمة فوق ظهرها، إلى كائن مقدس في الهند بعد أن قام بعض الصيادين بإمساكها.

انتشر الخبر وتجمع حشد من السكان المحليين لمشاهدة مظهر السلحفاة المعجزة، ولم يستطع رامبالي، أحد المتفرجين، أن يقاوم رغبته في شرائها مقابل 1000 روبية هندية، وعلى الرغم من أن الصيادين كانوا مترددين في البداية، لكن المال حل الخلاف.