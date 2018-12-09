كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - موهبة أياكس يكشف حقيقة اتفاقه مع العملاق الباريسي

فرينكي دي يونج

رد فرينكي دي يونج، نجم أياكس الهولندي، على التقارير التي تحدثت عن اتفاقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، على الانتقال إليه مقابل 75 مليون يورو، الصيف المقبل.

وقال دي يونج لشبكة "فوكس سبورتس"، "في الأيام الأخيرة لاحظت اهتمام الأندية الأوروبية بي، وأدرك أن الكثير من العيون موجهة صوبي، ولكن أعتقد أن 75 مليون يورو مبلغ كبير من المال، أحاول أن أتعامل بشكل طبيعي".

وتابع: "لا يوجد قرار ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن، لست مستعدا لاتخاذ قرار في الوقت الحالي، أنا لن أرحل بأي شكل من الأشكال في سوق الانتقالات الشتوية".

وكان دي يونج، الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لبرشلونة، قال في وقت سابق، "أنا معجب بطريقة لعب البارسا ومانشستر سيتي، فهما يستعيدان الكرة بسرعة ويعتمدان على الاستحواذ واللعب الجماعي، عندما ترى ذلك تشعر برغبة في الخروج للعب مع أصدقائك والاستمتاع".