كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - ولادة أول طفلة من رحم امرأة ميتة نقل لوالدتها

وضعت امرأة أول طفلة في العالم تولد بعد عملية نقل رحم من متبرعة متوفاة.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف الأبوان عن ابنتهما لويزا سانتوس التي تعد أول طفلة تولد من رحم امرأة أخرى متوفاة مزروع داخل والدتها، فابيانا أموريم دي ليما التي أجرت العملية الجراحية في البرازيل.

قالت الأم عن تجربتها إنها عاشت مزيجا من الفرح والخوف والقلق خلال تجربتها التي أعادت الأمل إليها وإلى الكثيرات ممن لا يستطعن الإنجاب.

بفضل هذا الإنجاز يخطط الجراحون البريطانيون لإجراء عملية مماثلة في بداية العام المقبل، ولكن سيتم اختيار متبرعة على قيد الحياة.

يذكر أن هناك 15 ألف امرأة في سن الإنجاب ولدوا بدون رحم في بريطانيا أو تم استئصاله بسبب أمراض أصبن بها.