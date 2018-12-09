كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - رئيس الوزراء : حان الوقت لتكون مقدرات القارة السمراء في أيدي أبنائها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيادات الدول الأفريقية تعمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وقال: "حان الوقت لتكون مقدرات القارة السمراء في أيدي أبنائها".

وأضاف مدبولي خلال جلسة "مصر البوابة الاستثمارية لأفريقيا" ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، أن مصر تعد أهم الأسواق الموجودة على مستوى القارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة توفير البنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن مصر حريصة على التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات الدولية.