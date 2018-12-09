كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - تويوتا ايجيبت تطلق النسخة 13 من مسابقة "رسم سيارة الأحلام" الفنية

للمرة الثالثة، تنظم شركة تويوتا ايجيبت المسابقة الفنية "سيارة الأحلام" في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى منتصف فبراير 2019، وتعكس المسابقة التزام الشركة ورغبتها في خلق فرص للأطفال لإطلاق العنان لخيالهم، وكذلك من أجل رعاية إبداعات الجيل القادم من المخترعين والمفكرين والحالمين المتميزين.

ويتم تنظيم مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" منذ العام 2004، كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة. وتشجع المسابقة الدولية الأطفال حول العالم على تبادل الأفكار حول سيارة احلامهم من خلال الرسم، الأمر الذي سيكون له تأثيراً كبيراً على مستقبل التنقل، حيث أن كل فكرة رائعة تولد من خلال بريق الأحلام.

وتنظم تويوتا ايجيبت المسابقة بداية من شهر نوفمبر 2018 وحتى فبراير 2019، ويمكن التقدم بطلبات الاشتراك في المسابقة من خلال معارض تويوتا ايجيبت أو مكتبات ديوان أو من خلال جناح تويوتا في "نيو جيزة" خلال مهرجان "وينتر وندرلاند" والذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 7 يناير 2019.

وتتكون المسابقة من مسابقة محلية تقام في كل دولة وبعد ذلك يتم تنظيم المسابقة الدولية، وتنظم تويوتا ايجيبت النسخة 13 من مسابقة تويوتا " سيارة الأحلام" في مصر، ويتأهل الفائزون محليا لتمثيل مصر في المسابقة الدولية والتي ستنظم في اليابان خلال شهر أغسطس 2019.

ويتم تنظيم مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" منذ العام 2004، كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة الأم تويوتا موتور كوربوريشين.

وفي 2018 تم استلام حوالي 650,000 طلب للمشاركة من 76 دولة حول العالم.