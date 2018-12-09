كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - ننشر شروط منح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه دون رسوم

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية التعليم عن عدد من المنح المقدمة من "هيئة تمبس" المجرية للعام "2019 - 2020" لدراسة الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس في العلوم "الزراعية، والإنسانية، الاقتصادية، الهندسية، الطبية والصحية، الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الفنون".

وأشار التقرير، إلى أن عدد منح الدكتوراه يصل إلى نحو 15 في أى مجال ذات الاهتمام بما في ذلك مجال الفنون.

شروط التقدم للمنح

1- أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بـ"الجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية".

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1 سبتمبر 2019.

3- أن يشغل المتقدم وقت الإعلان وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

4- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين قبل 1 سبتمبر 2019 .

5- ألا يكون مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة.

بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجري

1- الدراسة دون رسوم، توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية، الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

2- بدل منحة شهرية (وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر).

3- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

4- تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى)، لطلاب الدكتوراه باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذي وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

5- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017.

يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى من هـــنـــا

كما يتم رفع بيانات المتقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الشئون الثقافية للبعثات فى ذات الوقت والاحتفاظ بالرقم المرجعي.

المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه

1- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل (موضحًا بها تاريخ التعيين).

2- نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة - نسخة من نبذة عن الحياة العلمية "C.V" باللغة الإنجليزية معتمدة.

3- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر.

4- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع - صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير - نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة.

5- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجري مستوفاه.

6- الرقم المرجعي المسجل بموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

7- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

8- أصل شهادة اجتياز المرشح لـ79 درجة تويفل دولي IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

9- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي: مجمع التحرير الإدارة العامة للبعثات - الدور السابع - حجرة 8.

10- ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني.

وأضاف التقرير، أن عدد منح الماجستير يصل إلى نحو 20 منحة، ويشترط في المتقدم ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون قد أمضى عامين في وظيفة معيد بأحد الجامعات أوالمراكز البحثية المصرية.

وأوضح التقرير، أن عدد منح البكالوريوس يبلغ 65 منحة، ويشترط في المتقدم حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يزيد عمره عن 21 عامًا.

وأكد التقرير، أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019، وأن يتم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير.

وأضاف التقرير أن الدراسة دون رسوم، وأن الإقامة بالمدن الجامعية، فضلًا عن توافر الخدمات الصحية الأساسية، وبدل منحة شهرية.

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات تتحمل استكمال قيمة هذه المنحة طبقًا للبرنامج التنفيذي، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات، فيما عدا برنامج البكالوريوس.

كما أنه سيتم عقد ورشة عمل فى 10 ديسمبر الساعة 10 صباحًا في 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتى الدور الثاني، وأخرى يوم 11 ديسمبر، بكلية الألسن بجامعة عين شمس الساعة 10 صباحًا، وذلك للرد على جميع الاستفسارات.