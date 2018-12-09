كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - كلب يقفز من نافذة سيارة على طريق سريع -فيديو

نجا كلب من الموت بشكل لا يصدق بعد قفزه من نافذة سيارة متحركة.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قفز الكلب من سيارة تسير بسرعة ٨٠ كم في الساعة وسط السيارات التي تتحرك داخل نفق في ثلاث حارات بمدينة ملبورن الأسترالية، وتجنب أن يدهس بمعجزة.

توقفت عدة سيارات وأبطأت سرعتها بعدما تفاجأت بالكلب، واستطاع صاحب الكلب انتشاله في اللحظات الأخيرة قبل أن يعود لطريقه مرة أخرى.