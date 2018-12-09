كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - حفنة من هذه الحبوب يومياً تحميك من "ألزهايمر"

كشفت دراسة حديثة أن إضافة "البندق" إلى وجبات طعام كبار السن على مدى أشهر قليلة؛ تعمل على زيادة مستويات "المغنيسيوم وفيتامين سي" لديهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن الدراسة، التي شملت 32 شخصاً متوسط أعمارهم 55 عاماً، أظهرت أن تناول حفنة من حبات "البندق" يومياً كفيل بمكافحة مرض "ألزهايمر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعروف أن "البندق" يساعد على مكافحة أمراض القلب والسكري.

ووفق "رويترز" كشف تحليل مخبري لعيّنات دم أفراد الدراسة، بعد تناولهم وقيتيْن من "البندق" على مدى 16 أسبوعاً، زيادة في تركيز "المغنيسيوم" في الدم، وكذلك "فيتامين سي" في الجسم، مقابل انخفاض في مستويات "الجلوكوز" وتدني مستوى "الكوليسترول" الضار في الجسم.

وقالت الأستاذة في جامعة أوريغون الحكومية ماريت ترابر: "البندق" مفيد للإنسان، وبما أن كثيراً من الناس لا يحبون تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامينات المتعددة، فإن "البندق" يمثل البديل الأمثل لها، لكنه شكل غذائي طبيعي.

وتكمن أهمية الدراسة في أن كبار السن عادة لا يتناولون طعاماً صحياً ملائماً، أو على الأقل ما يكفي من المكونات الغذائية الصحية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم التركيز فيها على هذه الفئة العمرية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "التغذية"، وموّلتها جزئياً هيئة تسويق "البندق" في "أوريغون".