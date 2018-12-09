كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - أغرب عادات الدول الأوروبية بعيون السياح الأمريكان

كشف عدد من السياح الأمريكيين عن أكثر الأشياء التي وجدوها مفاجئة لهم خلال جولاتهم في أوروبا.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد بعض الأمريكيين أن ما يحدث في بعض الدول الأوروبية غريب عن ثقافتهم، فقد أصيب سائح بالصدمة عندما وجد أن المقاهى الإسبانية تظل تعمل حتى الثالثة صباحا.

وقال آخر إنه وجد صعوبة في العثور على مرحاض عام في أوروبا، كما وجد سائح آخر أن أفلام الكبار تعرض على شاشات التليفزيون العادي.

ربما يجد البعض عبارة «ماما ميا» نكتة أو مزحة في البرامج التليفزيونية لكن الإيطاليين يستخدمونها في حياتهم اليومية بالفعل وهو ما تفاجأ به أحد السياح، ويقول آخر أنه لا يصدق كيف يمكنك التجول من مدينة ما إلى أخرى دون سيارة خاصة في لندن وأشاد بالمواصلات العامة بها.

وأضاف سائح أنه عاش في إسبانيا عاما فوجد انهم يحترمون إشارات المرور في التقاطعات بشكل مثير للإعجاب.

كل هذه الإجابات وأكثر انطلقت من آلاف التعليقات على سؤال لأحدهم عبر موقع ريديت.. يقول السياح الأمريكيون ما الذي وجدتموه مفاجئا لكم في أوروبا؟.

وصلت امرأة إلى وسط مدينة لندن ولم تصدق ما رأته من جمال المدينة القديمة، وعلقت أن المبانى أقدم من أمريكا نفسها.

وقالت امرأة إن أغرب ما رأته في إيطاليا كان خروج صاحب مقهى للتحدث معهم ثم أخذ طفلا يبلغ ثمانية أشهر من يد صديقها ليدخله لزوجته لتشاهد كم هو جميل.

وعبر سائح عن أنه توقع العداء من الفرنسيين للأمريكان لكنه وجد العكس من معاملة طيبة له، ولكن آخر قال أنه حاز على نظرات سيئة بسبب حديثه بالإنجليزية.

وانضم سائح آخر للتعليقات مشيرا إلى أن أغرب ما شاهده في ألمانيا كان زر إضاءة الغرفة الذي يقع بخارجها، والمواد الإباحية التي تعرض بعد الثانية صباحا على التليفزيون.