كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - بالفيديو: رغم الإعاقة.. رحلة بالدراجة من طابا إلى الأهرامات لتنشيط السياحة
المغامر عمر حجازى
قال المغامر عمر حجازى إنه قطع مسافة 650 كليو متر من طابا الى الاهرامات، مؤكداً أنه أراد من تلك الرحلة والمعامرة أن يُذكر الجميع بقصص ترحال الأنبياء الذين مروا بأرض مصر وبتلك الارض المقدسة، وذلك رغم أنه يعاني من بتر ساقه.
وأوضح حجازي خلال لقاء له ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أنه نال الدعم من جانب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، في هذه الرحلة .
وأكد حجازي على أهمية تلك الجولات والرحلات في تنشيط حركة السياحة في مصر، سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة في مدينة سيناء ومالها من قدسية، مشدداً على أن بتر ساقه لم يكن يوماً عائقاً في طريقه، وأنه اتخذ من الإعاقة سلماً للوصول إلى ما يريده من الانجازات.
وأضاف حجازى أنه يخطط خلال الفترة القادمة لعمل فيلم سينمائي يشارك فى المهرجانات العالمية لتنشيط ودعم السياحة.
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