كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - أشرف صبحى يخصص عوائد مارثون زايد لمؤسستي مصر الخير والأورمان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل إنطلاق النسخة الخامسة من مارثون زايد الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الاورمان، ومستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

يأتي هذا في اطار الاحتفالات بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيِب الله ثراه، حيث تستضيف مصرالنسخة الخامسة من مارثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.

وقد أكد د.أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بالتعاون مع الجانب الاماراتي لتنظيم هذا الحدث الهام، والذي يقام للمرة الخامسة بمصر ويخصص دخله لصالح المرضى.

وأضاف صبحي أن هذه النسخة تأتي في إطار إحتفالات دولة الامارات الشقيقة، بمئوية الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، لافتا الى أن الشعب المصري يحتفل مع الشعب الاماراتي بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري وعربي.

وأشار الي ان هناك تعاون كبير ومثمر بين الوزارة وسفارة دولة الامارات بالقاهرة، ومؤسستي مصر الخير، والاورمان، والذي سينعكس على نجاح النسخة الخامسة لمارثون زايد.

وأوضح ان إقامة مارثون زايد في محافظة الاسماعلية إختيار جيد، لما تتمتع به محافظة من موقع جغرافي متميز، واحد محاور التنمية الاقتصادية في مصر.

ومن جانبه وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر والتحية للتعاون الفعال والبناء بين مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة مصر الخير وجمعية الاورمان، ووزارة الشباب والرياضة، ومجتمع قطاع الاعمال والاعلام.

وأضاف د.علي جمعة يهدف الماراثون في نسخته الخامسة الي دعم مستشفي الجذام والتي تشرف عليها مؤسسة مصر الخير وتساهم في علاج ٥٨٠ مريض وموجودة علي مساحة ٢٠ فدان وتحتاج الي الدعم والتغيير الجذري لتستعيد ما كانت عليه منذ مائة عام مضت، ونأمل في مواصلة التعاون بين الجانب المصري والاماراتي الذي بدأ منذ العديد من السنوات بدعم غير محدود لمصر والمصريين.

وقال علي الشيحي، ممثل دولة الامارات، الذي اثنى على دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم مارثون زايد الخيري، ومن المتوقع خروجه بشكل يليق بعظمة وحضارة دولتنا الشقيقة جمهورية مصر العربية.

وفي المقابل أشار المهندس حسام القباني رئيس مجلس اداره جمعيه الاورمان ان مستشفي شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالمجان تخدم حوالي ٧ محافظات من جنوب مصر بأعلي مستوي من الخدمه ، وقد تم الانتهاء من المرحله الأولي والثانيه من المستشفي في مدة 21 شهر فقط والمستشفي حاليا تعمل بكامل طاقتها وتقدم جميع الخدمات بالمجان لجميع الاعمار سواء كان علاج كيماوي او إشعاعي او عمليات جراحيه وتحاليل وكافة انواع الخدمات التي تقدم لمرضي الأورام ، و نتيجة للضغط المتزايد علي المستشفي يتم حاليا انشاء المرحله الثالثه بمساحة ٢٧ الف متر يكون فيه قسم للأطفال وقسم للطوارئ وتوسعه لغرف الرعايا العاديه و الرعايا المركزة ، حيث ان المرحله الأولي والثانيه بها ١٦٥ سرير رعايا عاديه ومركزه بالاضافة الي مركز تدريب ومركز أبحاث وقسم للطوارئ.

ووجه القباني جزيل الشكر للجنه العليا من دوله الإمارات العربيه المتحدة والمشرفة علي تنظيم ماراثون زايد الخيري لصالح مستشفي شفاء الاورمان.

وأكد القباني ان توقيع البروتوكول ترجمه للشراكه بين الدوله متمثله في وزاره الشباب والرياضه والمجتمع المدني متمثل في جمعيه الاورمان ومؤسسة مصر الخير علي ارض الواقع

