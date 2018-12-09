كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - فيورنتينا يخطف تعادل دراماتيكي أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

فيورنتينا

خطف فريق فيورنتينا تعادلا صعبًا أمام مضيفه ساسولو بنتيجة 3/3 في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

جاءت ثلاثية ساسولو بواسطة كل من، دونكان وباباكار، وسينسي في الدقائق 62، 67، 80، بينما أحرز ثلاثية فيورنتينا كل من سيميوني، بيناسي، وكيفين ميرالاس، في الدقائق 70، 89، و96 من عمر المباراة.

وتعرض فيليب ديوريتشيتش لاعب ساسولو للطرد في الدقيقة 87، و نيكولا ميلنكوفيتش لاعب فيورنتينا بالدقيقة 92.

بهذة النتيجة، ارتفع رصيد ساسولو إلى 21 نقطة بالمركز الثامن، وفيورنتينا بالمركز الـ11 برصيد 19 نقطة.