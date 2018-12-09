كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - إزالة 4 حالات تعديات على الأراضى الزراعية بالأقصر

تعديات على الأراضى الزراعية

شيرين طلعت

نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناء على توجيهات رئيس المركز عبد المحسن ربيع، وبالتنسيق مع اللواء جمال إبراهيم مساعد مدير أمن الأقصر، ومأمور قسم شرطة طيبة ورئيس مباحث طيبة ورئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة لهم.

وقاد حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبد الحارث زياده نائب رئيس المركز ومسئول التنظيم بالمركز ومسئول حماية الأراضي الزراعية ، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4حالات تعديات عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية فى قريتى العشى والصعايدة.