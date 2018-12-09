كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - محافظ الإسكندرية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول





الإسكندرية: نسرين عبد الرحيم اعتمد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 على أن تبدأ الامتحانات في التاسع والعشرين من ديسمبر 2018 حتى الرابع والعشرين من يناير 2019 ، وتمت مراعاة أيام أعياد الإخوة الأقباط في الجدول حرصا على مصلحة جميع أبنائنا فتم استبعاد أيام 31 من ديسمبر والأول من يناير وأيام 6 و7 و8 و19 من الشهر ذاته .

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