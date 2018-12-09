كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - الأكاديمية العربية تستضيف أعمال الدورة العادیة الـ 23 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

إستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 أعمال ‏الدورة العادیة الـ 23 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، وذلك بمقرها الرئيسي بأبي قير - ‏الأسكندرية‎. ‎

وضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من:السعودية (رئيساً) ومصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب ‏والبحرين والعراق وبحضور الدكتورة/ دينا الظاهر مدير إداره النقل والسياحه بالجامعة العربية‎. ‎

وفي غضون ذلك ألقي الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري كلمة رحب فيها بالمكتب التنفيذى لوزراء السياحة العرب، وقال أهلاً ومرحباً بكم في أكاديميتكم، ‏الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول ‏العربية بيت الخبرة العربي المتخصص في التعليم والتدريب والبحوث والإستشارات‎ .‎

وقال عبد الغفار: نرحب بكم في فعاليات إجتماع الدورة العادية 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي ‏للسياحة المنعقدة في مدينة الأسكندرية وفي رحاب الأكاديمية‎. ‎

وأضاف : قامت الأكاديمية بتوجيه من الأمانة العامة خلال السنوات الماضية بإستضافة إجتماعات المجالس ‏الوزارية الفنية التابعة لجامعة الدول العربية وبصفتها أحد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية‎. ‎

وتابع : لقد سعت الأكاديمية دائماً وبكل ما أوتيت من قوة لأداء رسالتها الأساسية كمنارة للمعرفة وقلعة شامخه ‏وعلامة بارزة في عالمنا العربي حيث مثلت أحد أهم و أبرز المعالم الهامة الناجحة في مجال العمل العربي ‏المشترك‎ .‎

وأشار إلى أن الهدف الأسمى للأكاديمية هو تلبية إحتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة ‏من أجل النهوض بأوطاننا وتحقيق التنمية المستدامة ليعود الخير على شعوبنا ويعم عليها الرخاء‎ . ‎

وأعرب عن أمله أن تظل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عوناً ودعماً للأخوة العرب ‏في كافة المجالات حيث يوجد في الأكاديمية الكثير من الإمكانيات من خلال كلياتها ومعاهدها المتخصصة ‏والتي تطورت خلال الفترة السابقة، والتي تصب في مصلحة دعم الموارد البشرية المؤهلين للقيام بواجبهم ‏الإنساني والوطني المنشود ولإكمال مسيرة بناء أوطاننا العربية‎ . ‎

وإننا دائماً نعمل بتنسيق مع كافة المنظمات والإتحادات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك ويسعدنا دائماً ‏التعاون وملتزمون بواجبنا تجاه كل ما نكلف به سواء من المجلس أو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏واخيرا أتمنى لمجلسكم الموقر كل النجاح والسداد والخروج بالعديد من التوصيات التي تدعم شعوبنا العربية ‏وأوطاننا وتعمل على التنمية السياحية على الصعيد العربي و تعزز قطاع السياحة العربية الذي يسهم في ‏تنمية وتعزيز عدد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد كالبنية الأساسية والنقل والمواصلات والخدمات ‏مشيراً إلى أن الإستثمار في قطاع السياحة هو إستثمار في هذه المجالات جميعها ويؤدي إلى الإرتقاء بها ‏وإنعاشها‎.‎