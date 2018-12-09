كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - عبور 63 سفينة قناة السويس اليوم الأحد

شهد المجرى الملاحى لقناة السويس، اليوم الأحد، عبور 63 سفينة، بإجمالى حمولات بلغت 4 ملايين طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن 29 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية "مينيس ميرسك"، بحمولة بلغت 221 ألف طن.

بينما ضمت قافلة الجنوب 34 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و600 ألف طن، أكبرها سفينة الحاويات "ميركيورى"، التابعة لهونج كونج، بلغت 157 ألف طن.