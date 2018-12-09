كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - الاتحاد السعودي يُعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، أنه سيتم بعد غدٍ الثلاثاء، سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة السابعة مساءً، في فندق ماريوت الرياض.

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة مملثي الأندية المشاركة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.

وأوضحت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي أن كل فريق من المستوى الأول والثاني والثالث فريقًا من المستوى الرابع، على أن تُلعب مباريات دور الـ64 على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، مبينة أنه سيتم إقامة قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.

يذكر أن اتحاد جدة توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، بعدما تلعب على الفيصلي بالنهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد.