كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - مشيخة الأزهر تستضيف مبادرة 100 مليون صحة

تستضيف مشيخة الأزهر الشريف، حملة الكشف عن فيروس "سى"، للعاملين بالأزهر الشريف.

يأتى ذلك، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية.

كانت الحملة قد بدأت فى المشيخة، الإثنين الماضى، وتستمر لمدة شهر، يتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "سى"، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستضافتها فى باقى قطاعات الأزهر الشريف.

يذكر أن المبادرة القومية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية، تهدف للوصول إلى أن تصبح مصر خالية من فيروس "سى" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، والتى تمثل نحو 70% من الوفيات فى مصر.