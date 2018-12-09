كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - إم إم جروب ترفع حصتها فى شركة " قنوات " لـ 62.7 بالمائة .. وتوقعات بزيادة المبيعات بـ 3 مليار جنيه

أصدرت مؤسسة بلتون المالية بيانا حول قرار إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية زيادة حصتها في شركة قنوات للتوزيع إلى 62.7% (مقارنة بـ 37.5%) ، جاء فيه :

استحوذت إم إم جروب على حصة تقدّر بـ 25.2% بقيمة 73.9 مليون جنيه حيث تمّ الاستحواذ على حصة تبلغ 21.67% في شركة قنوات بينما لا تزال الحصة المتبقية بنسبة 3.53% في انتظار موافقة البورصة المصرية. من المقرر أن يؤدي دمج شركة قنوات في القوائم المالية لـ إم إم جروب بدءً من 2019 إلى زيادة المبيعات السنوية بقيمة 3 مليار جنيه.

موزع لهواتف سامسونج ونوكيا المحمولة مع شبكة توزيع قوية ومنافذ لبيع التجزئة

تعد شركة قنوات للتوزيع أحد الموزعين الأربعة الرئيسيين لهواتف سامسونج المحمولة في مصر إلى جانب شركات إم إم جروب وسكاي للتوزيع وi2.

كما أصبحت شركة قنوات مؤخراً ثاني موزع رسمي لهواتف نوكيا المحمولة واستحوذت على حق التوزيع الحصري لمنتجات للعلامة التجارية الصينية لإكسسوارات الهواتف المحمولة باسيوس في مصر. رغم تأسيسها عام 2016، تمكنت شركة قنوات من تأسيس شبكة توزيع قوية في وقت قليل مع أكثر من 2400 نقطة بيع و15 مركزاً للتوزيع في جميع أنحاء مصر.

إضافة إلى ذلك، افتتحت قنوات منفذين للبيع بالتجزئة تحت اسم "K Mobile”، لبيع كافة ماركات الهواتف المحمولة، مع اعتزامها زيادة هذه المنافذ إلى عشرة بنهاية عام 2019.

القرار يفتح الآفاق أمام أعمال التوزيع لدى إم إم جروب ويعزز حصتها السوقية في كل من الهواتف الذكية والعادية

يفتح هذا القرار، في رؤيتنا، الآفاق أمام أعمال التوزيع لدى شركة إم إم جروب سواءًا عبر زيادة العلامات التجارية أو توسيع شبكة التوزيع.

فضلاً عن ذلك، يمنح هذا الاستحواذ إم إم جروب حصة سوقية أكبر في سوق الهواتف العادية نظراً لمكانة نوكيا الرائدة بالسوق (حيث تستحوذ نوكيا على حصة سوقية تبلغ 70% من سوق الهواتف العادية في مصر حتى 30 سبتمبر 2018) بالإضافة إلى زيادة الحصة السوقية لـ إم إم جروب في سوق الهواتف المحمولة الذكية (من خلال سامسونج ونوكيا).

وبموجب الاستحواذ على حصة إضافية في قنوات، ستكون إم إم جروب قادرة على الاستفادة من شبكة توزيع قنوات لإضافة المزيد من العلامات التجارية أو المنتجات دون تعرض علاقة إم إم جروب بالعلامات التجارية الرئيسية التي تقوم بتوزيعها لأية ضغوط.

الاستحواذ يوفر هوامش ربحية مجزية بتقييم جيدة

نشير إلى ارتفاع هوامش أرباح شركة قنوات مقارنة بهوامش أرباح إم إم جروب، لأنها تتعامل مع الموردين وفقا لشروط الدفع النقدي مقارنة بشركة إم إم جروب التي تتعامل بموجب الشروط الائتمانية الممنوحة مع سامسونج. يمثل تقييم الصفقة قيمة إجمالية لقنوات تبلغ 293,3 مليون جنيه، بخصم 46% عن تقييمنا لشركة قنوات عند 542 مليون جنيه.

حيث نقيّم شركة قنوات باستخدام مضاعف ربحية متوقع لعام 2018 عند 6 مرات، بانخفاض 56% عن مضاعف ربحية إم إم جروب (على أساس القوائم المستقلة). يؤدي ارتفاع ملكية إم إم جروب في قنوات إلى 62.7% (مقارنة بـ 37.5%) مع الحفاظ على تقييمنا لشركة قنوات دون تغيير، لرفع تقديراتنا للقيمة العادلة لـ إم إم جروب بنحو 2% لتبلغ 15.28 جنيه/ للسهم (مقارنة بـ 15 جنيه/ للسهم).

مع ذلك، نحافظ على تقديراتنا للقيمة العادلة لـ إم إم جروب عند 15 جنيه/ للسهم مع التوصية بالشراء ونترقب دمج الشركة بالكامل في القوائم المالية لشركة إم إم جروب لتقييم أثر الاستحواذ على النظرة والتوقعات المستقبلية التشغيلية والمالية لـ إم إم جروب.

MTIE EY، سعر السوق: 8.92 جنيه، القيمة العادلة: 15.0 جنيه، التوصية: شراء