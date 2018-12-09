كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 04:50 مساءً - "المتحدون للاستثمار": استقرار أسعار النفط بعد قرار أوبك بخفض الانتاج

أنهت أسواق الولايات المتحدة الأسبوع على وقع سلبي على خلفية تقرير الوظائف الذي جاء أقل من المتوقع مقترناً بمخاوف الحرب التجارية المستمرة.

ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻟﯾﻣﻲ، أنهت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺳﺑوع ﻋﻟﯽ ﻧﺣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دﺑﻲ وﻣﺻر واﻟﺑﺣرﯾن. على الجانب الفائز، أشار تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار أنه كانت سلطنة عمان نجم الأداء بارتفاع بنسبة+ 3.10٪ خلال الأسبوع، تليها أبوظبي بأداء إيجابي بنسبة +2.20٪ للأسبوع، لتزيد بذلك نسبتها منذ عام حتى هذا اليوم لتصل إلى +10.90٪. سجلت المملكة العربية السعودية والكويت مكاسب بنسبة+ 1.90٪ و+ 0.10٪ على التوالي للأسبوع.

على الجانب الخاسر، كانت مصر الأسوأ أداءً بين نظرائها بخسائر بلغت -7.0٪ ، تلتها دبي والبحرين بأداء سلبي بنسبة -3.30٪ و -0.70٪ على التوالي.

وحسب تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار، من المتوقع أن تستقر أسعار النفط في أعقاب قرار أوبك بخفض الإنتاج الذي سيوفر بدوره بعض الدعم للأسواق الإقليمية.