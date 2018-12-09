بالصور| بعد رانيا يوسف.. "فوتوسيشن" لروجينا أمام حمام سباحة بكامل ملابسها

خضعت الفنانة روجينا، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا إمام إحدى حمامات السباحة، مرتدية "بدلة كاجوال"، مكونة من "بنطلون طويل منقوش، وتوب أسود، وجاكيت جينز".

وعلقت روجينا على الصور: "سبحانه إنه عند ظن عبده به، يأتيك أكثر مما كنت تظن، وأجمل مما كنت ترتب له، وأحلى مما كنت تدعو له".

وتفاعل العديد مع الإطلالة، التي حاكت إطلالة الفنانة رانيا يوسف الأخيرة، داخل إحدى حمامات السباحة أيضًا.

وكانت رانيا نشرت مؤخرًا صورا، مرتدية خلالها قميص وكرافت جلد مع قبعة "مايكل جاكسون"، مع التقاط بعض الصور داخل حمام السباحة، وذلك بعد أيام من ظهورها بفستان شفاف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أدى لموجة من الانتقادات.

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