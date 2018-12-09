نصائح للظهور بمظهر مُشابه لمُقدّمتَي "Strictly Come Dancing"

تحدَّثت محررة صحيفة "الغارديان" البريطانية، جيس كارتنر مورلي، عن الملابس التي تعتمدها مقدمتا برنامج الرقص البريطاني الشهير Strictly Come Dancing، تيس دالي، وكلاوديا وينكلمان، وقدمت مجموعة من النصائح التي يمكن للسيدات الآخريات أعتمادها، ليظهرن بمظهر مشابه، لكنها أوصت بشيء آخر مهم، حيث قالت: "لا أرى حقا مغزى من الخروج ليلة السبت بين أكتوير/ تشرين الأول، وعيد الميلاد المجيد، ما الذي يمكن فعله، أين يمكنك الذهاب، لكن السؤال الحاسم هو، ما الذي يمكن أن ترتديه؟ هل سيكون ذلك أكثر سحرا من مشاهدة برنامج "Strictly Come Dancing"؟ حيث الصداقة الحميمية، والرقص، والفعاليات الكاملة ليوم السبت، يجلب البرنامج كل ذلك إلى المنزل".

وتضيف: "وفي حالة الاضطرار لمغادرة المنزل السبت، أخذ معي الملابس التي عليّ ارتداؤها، بالطبع ليست الملابس العارية فأنا أحاول اتباع أسلوب المذيعتين تيس وكلاوديا، مقدمتَي برنامج "Strictly Come Dancing"، فكل أسبوع ترتديان ملابس رائعة للحفلات، حيث البدلات (جامبسوت) جامدة اللون، والفساتين السوداء الصغيرة، وكذلك الطويلة ذات الفتحات أو الانشقاقات، أو الملابس الصغيرة".

وتشير: "وفي هذا البرنامج، يرقص الجميع، ويقدمون العروض المدهشة، بينما ترتدي تيس وكلاوديا، الملابس الرائعة، حيث التنورة المسائية، والتي تعد مكانا جيدا لبدء اتباع هذا الأسلوب، والتي يجب أيضا أن تكون في قمة خزانتك، فهي عملية لأنه يمكن إقرانها بأي شيء، تماما مثل الجينز، الذي ترتديه، وتقرنيه بأي ملابس من الأعلى".

وتوضح: "ومع التنورة المسائية يمكن ارتداء بلوفر خفيف أو قميص بولو برقبة، والتنورة التي أرتديها في الصورة أشتريتها من راي من موقع matchesfashion.com في وقت سابق من هذا العام، وهي تحمل روح الرقص والحفلات، وبالتالي لا يجب عليك ارتداء أي شيء آخر يلفت النظر".

وتختتم بقول: "من غير المناسب مواصلة ارتداء الأكتاف العارية في هذا الوقت وبخاصة أن معظم منظمات الحرارة في المطاعم وأماكن الاحتفالات الأخرى، تبدو كأنها مصممة لراحة رجل يرتدي قميصا وسترة، وليس امرأة ترتدي فستانا دون أكمام، لذا فإن التنورة ستسمح لك بارتداء قميص بولو برقبة عالية. احصلي على أحذية الرقص الخاصة بك، وستكونين جاهزة للذهاب إلى الحفلة".