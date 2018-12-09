بالصور| ماريا كمون ملكة جمال لبنان للعرب 2019

تم انتخاب ماريا كمون ملكة جمال لبنان للعرب 2019 في حفل كبير ببيروت، ويجري تحضير حفل تتويج بحضور نخبة من الإعلام ونجوم المجتمع والفن بلبنان. وكان لقب الوصيفة الأولى من نصيب لوتشيانا مهنا والوصيفة الثانية ميرنا ازعور، وأعلنت النتيجة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب وأوربا ونور العلام مدير العلاقات الدولية. وأدارت نصر اللجنة التي شملت: الدكتور وائل غانم استشاري جراحة التجميل ومؤسس مراكز أوركيد، سوسن السيد ملكة جمال لبنان ومؤسسة السوسن "انترناشيونال كوين"، الدكتورة أمل الياس خبير المظهر السعودية وعضو الهيئة العليا لمؤسسة السلام لحقوق الإنسان، وتم تكريمها تكريم خاص، الفنانة التشكيلية راغدة سكاف، الفنان خالد السيد، مصمم الأزياء اللبناني علي عاصي، الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب وأوربا، النجمة دومنيك حوراني، الإعلامية سيدرا خضرا، المخرج اللبناني أحمد المنجد. ​

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