بالفيديو| ملكة جمال مصر للكون ترقص على متن باخرة

نشرت الصفحة الرسمية لملكة جمال مصر للكون، مقطعًا مصورًا لناريمان خالد، الفائزة المصرية باللقب، خلال مشاركتها بالمسابقة العالمية المقامة حاليا في تايلاند، ومن المقرر إعلان نتائجها في 16 ديسمبر الجاري.
وظهرت ناريمان خلال المقطع، وهي ترقص على نغمات أغنية Summer Paradise على متن باخرة بصحبة منافستها من جزر كايمان، مرتدية "جمبسوت" قصير مزين بالورود.
وكانت ناريمان خالد، حصدت لقب ملكة جمال مصر للكون 2018، في أكتوبر الماضي، وتُعد هذه المسابقة إحدى مسابقات ملكات الجمال في مصر، ويقع الاختيار من خلالها على فتاة مصرية للمشاركة في "ميس يونيفرس".
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