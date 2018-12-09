دوللي شاهين تنشر صورة لها: الآن جاهزة للكريسماس

شاركت الفنانة دوللي شاهين، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعدادتها في الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة.

ونشرت دوللي، عبر صفحتها صورتها أثناء تعليق شجرة "الكريسماس"، وعلقت على الصورة قائلة: "الآن جاهزة للكريسماس".

وحازت الفنانة اللبنانية على عديد التعليقات من المتابعين: "رجلك توحفة" "يا جمالك يا روعتك" أفخم شجرة دي ولا إيه".

ويذكر أن دوللي شاهين طرحت فيديو كليب أغنية "حبيبي غير" الذي قامت بإخراجه، والأغنية من كلمات أسير الرياض، ألحان خالد الجنيدي، وتوزيع حازم رأفت.

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